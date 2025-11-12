＜大相撲十一月場所＞◇三日目◇11日◇福岡・福岡国際センター【映像】「腰高、脚長、小顔」20歳の三段目力士腰高、脚長、小顔の三段目力士の登場にファンが注目。「脚長い」「腰高っ」「顔ちっさ」「スタイル良すぎ」など驚きの声が寄せられる一幕があった。三段目六十二枚目・永田（出羽海）が三段目六十一枚目・鈴ノ富士（伊勢ヶ濱）を寄り切って2勝目を挙げた一番でのこと。ファンの目を引いたのは、東方から土俵に上が