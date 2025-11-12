混じり気もなく、華麗に染め上げた。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月11日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、見事な選択と流れに沿い、見事な清一色のアガリをものにした。最終形は変則4面待ちで、山には残り5枚。絶好すぎる形に「めっちゃいい」「えぐｗ」という言葉も寄せられた。【映像】白鳥翔、気持ちよすぎる清一色4面待ちのシーン昨シーズンもMVP争いを繰り広げるほど活躍した白鳥。今期も、なかなか調子が上