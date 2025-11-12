将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局の対局を開始した。前日に現地入りした両者は、対局場検分のほか京都競馬場内で競走馬と触れ合う場面も。藤井竜王も「想像していたよりも大きくてすごく迫力を感じました」と満面の笑顔を見せていた。【映像】かわいい…ミニホースにタッチする藤井竜王（実際の様子）