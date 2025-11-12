元ＳＫＥ４８で歌手の野島樺乃（２４）がデジタルシングル「ＡＤＯＲＡＢＬＥ」をリリースした。４月からソロとして活動を開始して３作目で初の恋愛ソング。自身の作詞で曲調もＲ＆Ｂチューンに初挑戦し、新境地を見せ続ける。２９日にはソロとなって初の地元・名古屋（ＳＰＡＤＥＢＯＸ）でのワンマンライブを開催する。ソロデビューから半年が過ぎ、充実した活動が続く。すでに３作目の新曲に「今年で３曲も出せると思って