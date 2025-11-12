岡山中央警察署 警察によりますと、12日午前8時すぎ、岡山市北区中山下で路線バスが車線変更してきた車との衝突を避けるために急ブレーキをかけました。乗客複数人がけがをして病院に搬送されましたが、いずれも軽傷とみられます。