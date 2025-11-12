お笑いタレントのはなわ（49）がメルセデス・ベンツのゲレンデから、新車価格850万円以上のトヨタ・アルファードに買い替えたことを明かし、反響を呼んでいる。【映像】新たな愛車・アルファードやベンツ・ゲレンデ（複数カット）2021年3月に更新した自身のYouTubeチャンネルで、メルセデス・ベンツ Gクラスの納車を報告していた はなわ。2025年11月11日の動画では、「わたくしはなわ、車を買い替えます」と、新車を購入した