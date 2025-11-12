テレビ朝日の紀真耶アナウンサー（33）が11日までに、インスタグラムを更新。グアム家族旅行の様子を公開した。紀アナは「遅めの夏休みでグアムへ」とつづると、日焼けした姿や、息子と海に入るツーショットなどを披露。「現地で偶然会えたお友達親子とたっくさん遊んで私も息子も楽しかったー海が大好きです」と振り返った。最後にハッシュタグを付け「#休みは暑いところに行きたい#この写真なら載せて良いよと息子が言ってく