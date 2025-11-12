女優の松下奈緒（40）が11日、インスタグラムを更新。11月11日に合わせ、愛犬とのツーショットを公開した。松下は「今日、11月11日(わんわんわんわん)の日ですわん」と切り出すと「本当は11／1「犬の日」なんだそうですが、うちは1回多いわん」として、ビションフリーゼの愛犬を抱いたツーショットを披露。松下は笑顔を見せる一方、愛犬はうつむいたような姿で、さらに2枚目では動いてしまったのかブレた写真も載せ「やっぱり写真