タレント鈴木奈々（37）が11日、インスタグラムを更新。バッタリ会ったという、タレント松村邦洋（58）とのツーショットを公開した。鈴木は「昨日、居酒屋さんにお友達といたら松村邦洋さんにバッタリ会いましたー!」と報告し、サングラスをかけた鈴木と、おどけた表情の松村のツーショットを披露。松村との対面を「プライベートも凄く気さくな方で凄く優しい方でした」と振り返り「カメラ回ってないけどめっちゃ面白かったなぁー