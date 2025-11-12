タレントの橋本マナミ（41）が11日に自身のインスタグラムを更新。長男の七五三参りで着物姿を公開した。橋本は「長男5歳の七五三おめでとう」「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しましたでも写真はわからないようになんとか撮れてました！未就学児の場合はママが着付けできるような簡