7月に第1子出産を報告したテレビ東京の角谷暁子アナウンサー（31）が11日までにインスタグラムを更新。第1子のお宮参りを報告した。角谷アナは「夏が暑すぎて延期していたお宮参りを、秋晴れの日に行いました」と報告。着物姿の自身の写真を添え「母が結婚したときに仕立てた訪問着を着られて嬉しかったですが、着物は動きづらい＆抱っこしづらいでヘトヘトに…」としつつ「ですが集まってくれた両家両親の嬉しそうな顔を見られて