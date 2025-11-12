元AKB48の板野友美（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントと長女の誕生日を祝う様子を公開した。板野は「ベビちん4歳のBirthdayは.....誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん@ononono_ka親子と大阪旅行ハート誕生日前日は2人が大好きなラプンツェルのお部屋を…〓（晴マーク）」と記し、タレントのおのののか（33）同い年の長女同士で手をつなぐ写真などを披露。「ママたちは髪を頑張って習得し2人のプリンセス