小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、最大90W出力に対応する3ポートのUSB充電器など計7製品を発表、同時に発売した。直販サイトやAmazon、Amazon.co.jp、楽天市場で販売される。 2種類の充電充電器 「Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter (3-Port)」は、USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1の計3ポートを搭載するUSB充電器。Amazonでの価格は3480円。 Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapte