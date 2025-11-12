計算やパズルなどと運動を組み合わせた、鳥取県独自の「とっとり方式認知症予防プログラム」が、台湾で導入される。台湾でも認知症の疑いがある人は多いとされ、現地の介護業界から導入を望む声があり、県を含む４者が普及に向けた覚書を結んだ。（西海直也）日本財団（東京）との共同プロジェクトで、県と伯耆町、鳥取大が２０１６年度に開発を始めた。塗り絵やクロスワードパズル、カレンダー作り、足し算、かけ算といった