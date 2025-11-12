俳優の山〓努（88）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さん（本名元久＝もとひさ）の訃報を受け、追悼した。山〓は、かつて所属した劇団俳優座の養成所の先輩だった仲代さんについて「俳優座養成所時代、四年先輩の彼が僕らのヒーローだった。（仲代さんが四期生で僕は八期）同級生のなかには、タバコの吸い方まで真似をする奴がいた。その頃から彼は、舞台、映画両方で大活躍。若手有能演劇