著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。誕生日を報告しつつ「肥えてしまった」と告白した。与沢氏は「43歳になりました。いや〜、42歳はマジで死ぬかと思った。今年はどうかよくなりますように！」と書き出し、笑顔でドリンクを片手に、屋外でしゃがんでいる最新ショットをアップした。そして「半年前と比べ、随分と肥えてしまったので、無事、彼女ができたら来年