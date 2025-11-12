4人組女性ロックバンド「おとぼけビ〜バ〜」のドラマー、かほキッスが12日までにX（旧ツイッター）を更新。出産を報告した。かほキッスは「ご無沙汰しております。長らく産休をいただいておりましたが、10月末に無事出産いたしました。3375g」と報告。「想像通りのお産というわけにはいかなかったけど、お医者さん、助産師さんのおかげで元気な我が子に会うことができました。そしてなにより、10ヶ月間ずっと一心同体で駆け抜けて