テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。後輩アナとの食事会を報告した。狩野アナは「誕生日でも。そうでなくても。集まってはワイワイガヤガヤいつも刺激をもらっています」として、冨田有紀アナ（27）と、昨年山形放送から中途入社した山本倖千恵アナとのスリーショットを複数枚投稿。後輩2人について「それぞれ幅広い分野ですくすくにょきにょき成長中」とつづると「果敢にチャレ