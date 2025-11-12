声優の花澤香菜（36）が11日までに自身のインスタグラムを更新。パーマにイメチェンした写真を公開した。「パーマかけたよ〜」と記し、髪を揺らす自撮り動画や大量のカーラーをつけた施術中の写真を披露。フォロワーからは「かわいいいい」「透明感あってすてきすぎるー！」「大人のお姉さん感出てますね」「こんなにパーマ似合う人いない」などのコメントが寄せられている。