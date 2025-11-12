ディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』より、初の予告編映像が公開された。ティザーポスターも届いている。 ﻿ ボニーのもとに届いた荷物。レックスとスリンキー・ドッグはブルブル震え、目を覆い指の隙間から覗くフォーキーとカレン・ビバリー、恐ろしいモノを見たようなミスター・ポテトヘッドはすかさ