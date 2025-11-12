日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われる。開催直前に選手会公式Xが更新され「事前にご用意した4000席が完売御礼皆さまからの多くのご要望にお応えし、1000席分の追加販売をいたします」と発表された。昨年は45選手が参加し、NPB契約を勝ち取った選手は3人。“合格率わずか6.6％”の「その先へ」挑む38選手のアピールに注目が集まる。トライアウトに