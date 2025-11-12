北九州市で開かれた巡視船「そうや」の解役式＝12日午前現役最古の巡視船で、釧路海上保安部所属の「そうや」（3100トン）が12日で引退となり「解役式」が北九州市内の解体施設で開かれた。1978年に就役し、任務で約191万キロ、地球48周分を航行。「北海の守護神」として600件を超える海難に出動し、1450人以上を救助した。そうやは南極観測船や巡視船として活躍した「宗谷」の後継として建造された。海面を覆う氷を砕いて航行