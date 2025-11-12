GYDAから、世界的に人気の韓国キャラクター「エスターバニー」との初コラボアイテムが登場♡2025年11月11日(火)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」で最新WEBカタログを公開。本カタログでは、フードにエスターバニーがついたボアパーカー（9,990円税込）や、グラフィックプルオーバー（7,990円税込）など全5スタイルをチェックできます。おしゃれをアッ