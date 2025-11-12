高市総理は12日、参議院・予算委員会に出席し、深刻化するクマ被害をめぐり、2025年度補正予算を活用して、クマの捕獲費用など自治体への支援を拡充する考えを示しました。立憲民主党田名部匡代 参院議員「（クマ被害対策で）国からの財政支援が必要だという声が極めて強く上がっています。補正予算でしっかり対応して頂きたいと思います」高市総理「補正予算も活用して、必要な施策を順次、実行に移してまいります。クマの