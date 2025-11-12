中国外交部の林剣報道官は11月11日の定例記者会見で、日本の国民的俳優である仲代達矢さんの逝去に哀悼の意を表しました。林報道官は「仲代達矢さんは中日合作ドラマ『大地の子』に出演していた。このドラマは中国人民抗日戦争勝利後の、1人の日本人残留孤児の中国での人生を描いた作品である。仲代達矢さんの逝去に哀悼の意を表し、ご親族にお悔やみを申し上げる」と述べました。（提供/CRI）