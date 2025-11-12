船の船底に薬物を隠す“パラサイト型密輸”で、コカイン20キロ、末端価格5億円を密輸入しようとした疑いで、ブラジル国籍の男ら合わせて4人が、11月12日までに第三管区海上保安本部や静岡県警などの合同捜査本部に逮捕されました。 【写真を見る】“パラサイト型密輸”でコカイン20キロを貨物船の船底に隠し密輸入企てたか 男4人逮捕＝静岡 麻薬及び向精神薬取締法違反（営利目的輸入未遂）の疑いで逮捕されたのは、東京都足立区