女優の橋本環奈(26)のマネジャーが12日までにインスタグラムを更新。イベントに参加した橋本のゴージャスなドレス姿を披露した。11日に都内で「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」に出席した橋本。ベージュのきらびやかなドレスを身にまとった橋本のオフショットとともに「クリスマスツリーに点灯させていただきました」と報告。「きらめく輝きと共に幻想的な動きもあってとても素敵なクリスマスツリーです」とし