カブスのジェド・ホイヤー編成本部長が11日（日本時間12日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席し、今永昇太投手（32）の現状について語った。メジャー移籍2年目が終了した今オフ、球団は3年総額5700万ドル（約87億円）の契約延長の権利を行使せず、今永側も来季年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約を結ぶ選択権を行使しなかった。その後、球団はクオリファイング・オファー（QO）を提示。QOは今季