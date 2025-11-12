J1名古屋の長谷川健太監督J1名古屋は12日、長谷川健太監督（60）が今季限りで退任すると発表した。就任4季目の今季は残留こそ決めたものの、2節を残して17位と低迷。リーグ戦ではクラブワーストに並ぶ開幕6戦勝ちなしと出遅れ、天皇杯全日本選手権、YBCルヴァン・カップでもタイトル獲得を逃した。長谷川監督はクラブを通じ「4年間どんな時もチームへの熱い後押しありがとうございました」とコメントした。元日本代表FWの長