12日午前9時29分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市