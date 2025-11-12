ポケモンは2026年2月5日、初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」をよみうりランド内にオープンする。ポケパーク カントー同施設は、広さ約2.6ヘクタール。緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されている。○森の中でポケモンに出会える「ポケモンフォレスト」ポケモンフォレスト段差のある道や草むら、トンネルなど起伏に