ＭＬＢは１１日（日本時間１２日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によって決まるナ・リーグ最優秀監督賞を発表し、ブルワーズのＰ・マーフィー監督（６６）が昨年に続いて２連覇を果たした。ナ・リーグ中地区のブルワーズは今季、９７勝６５敗の勝率５割９分９厘でメジャー最高勝率で同地区３連覇を達成。７月には日本人として初めて米野球殿堂入りしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が「