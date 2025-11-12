藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。11月11日（火）放送の同番組には、ゲストとして釈由美子が出演。9歳になった一人息子の育児について語った。番組内で息子の本音を知った釈が、泣き出してしまう場面も…。【映像】突然泣き出した釈由美子にMC2人焦り「なんで!?」「どうして!?」今回のテーマは「令和の一人っ子育児」。息子がやんちゃ盛りだという釈は、「私こんなに口悪いんだ」と思う