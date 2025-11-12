ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは26年の北中米W杯が、自身にとって最後のW杯であることを明言した。英『BBC』が伝えた。1985年2月5日生まれの40歳は、18歳の03年にA代表デビューを飾った。通算225試合に出場し、代表での得点数は世界記録の143得点。06年ドイツ大会でW杯デビューを飾ると、22年カタール大会まで5大会連続での出場を果たしている。リヤドで開催されたインタビューで、26年が最後のW杯になるかと