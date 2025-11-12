大阪府警本部12日午前2時15分ごろ、大阪府八尾市西久宝寺の交差点で乗用車とタクシーが衝突した。タクシーの運転手（73）と乗客（51）が骨折などの重傷を負い、平野署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、乗用車を運転していた堺市、自営業花沢祐蔵容疑者（31）を現行犯逮捕した。容疑者は事故の直前、パトカーに追跡されていたという。署によると、信号待ちをしていた容疑者の車に警察官が職務質問しようとしたとこ