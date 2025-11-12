今年8月の記録的な大雨について、政府は、復旧費用を通常よりも手厚く支援する「激甚災害」に指定することを閣議決定しました。 【写真を見る】8月の記録的大雨激甚災害に指定復旧費用を手厚く支援熊本 「激甚災害」に指定されたのは、8月から9月に全国で発生した大雨の被害です。 指定されたことで、公共土木施設や農地、農林水産業の施設などの災害復旧事業に対して、国からの財政支援の割合が引き上げられます。 熊本