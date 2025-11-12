「最近、なんだか背中が丸くなった気がする」「鏡に映る姿が疲れて見える」といった悩みを感じているなら、原因は“肩甲骨まわりの筋肉”が弱っているせいかもしれません。デスクワークやスマホ操作で肩が内に入り、肩甲骨の可動域が狭くなると、姿勢が崩れ、見た目年齢まで上がってしまうことも。そこで今回は、背中の“若返り筋”を目覚めさせる簡単エクササイズ【ローイング】のやり方と効果を紹介します。姿勢が崩れると“老け