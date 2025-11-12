（資料写真）１１日午後１０時３５分ごろ、川崎市川崎区追分町の鉄筋コンクリート造１１階建てマンションで、火災報知器の警報音を聞いた住民の男性から１１９番通報があった。６階の一室でリビングなどが全焼し、この部屋に住んでいたとみられる高齢女性が病院に搬送された。