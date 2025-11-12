特別美人でもないのに、なぜか男性から大切にされる女性を見かけると、「なんであの子ばかりモテるんだろう？」と感じてしまうもの。実は“モテまくる女性”には、ちょっとした共通点があるんです。恋愛を生活の中心にしないモテる女性は、恋愛を“生活の中心”にしていません。気になる男性が連絡をくれなくても、いちいち動揺しない。仕事や趣味、友達との時間をちゃんと持っているから、心に余裕があるんです。この“追われない