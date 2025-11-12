トラッドテイストなコーデの人気が高まっている今シーズンは、秋冬になじむチェック柄のアイテムがいつにも増して頼りになる予感。そこで今回は、40代のおしゃれママ@ma_anmiさんが愛用する【ユニクロ】のチェック柄ジャケットとシャツに注目。外しすぎ感なく着映えを狙えて、着慣れたコーデの鮮度UPにひと役買ってくれるかも！ 女性らしさを香らせる本格派のテーラードジャケット 【ユニク