中国軍の情報組織に韓米連合訓練関連の軍事機密を渡した容疑で起訴された現役兵士が重刑を言い渡された。第3地域軍事裁判所は11日、一般利敵、軍事機密漏洩、不正後収賄罪、情報通信網法違反、性売買処罰法違反など容疑で起訴されたAに懲役5年と約1800万ウォン（約190万円）追徴命令を言い渡した公訴事実によると、兵長Aは昨年8月の休暇期間に中国北京で中国情報組織の組織員と会った。情報員に抱き込まれたAはスマートフォンのIP