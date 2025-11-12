【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】【人気力士丸わかり名鑑】日翔志英忠の紆余曲折、遠回り、挫折…山あり谷ありの壮絶相撲人生欧勝海成矢（24歳・鳴門部屋・前頭16枚目）◇◇◇石川県の同郷、横綱大の里の1年後輩で、少年時代は地元の相撲道場で切磋琢磨。中学、高校と大の里と同じ道を歩み、高卒で鳴戸部屋に入門した。「当時はまだ線が細かったが、センスとパワーは抜群。前相撲からわずか1年で幕下に出世した