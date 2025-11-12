「死ぬのは怖くないですね。ええ、全く」【もっと読む】仲代達矢89歳「役者人生70周年」赤秋の境地…コロナ禍は無名塾の稽古場でひとり汗を流すこのほど92歳で亡くなった仲代達矢さんは平然と、事もなげにそう言っていた。2011年2月からスタートした『日刊ゲンダイ』のシリーズ「私を語る『狂気と正気の狭間で』」でのインタビュー。御年80にはとても見えないたくましい体躯と、腹の底まで響くような声音に圧倒され、背中に汗を