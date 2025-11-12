乗用車のタイヤを車体からはみ出させ不正に改造したとして、静岡市に住む22歳の会社員の男が逮捕されました。道路運送車両法違反の疑いで逮捕されたのは、駿河区に住む会社員で22歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は、自分が所有する乗用車のタイヤを車体からはみ出させて、不正に改造した疑いがもたれています。10月31日にハロウィーンに伴う警戒を実施していた警察官が、呉服町通りに止まっている容疑者の男の乗用