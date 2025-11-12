「『市長こうするべきです』と、ハッキリと物の言える市議会議員。そういった議員を選んでいただきたい。片桐君なら、それができる」【写真】ハートマークが5個！田久保前市長が投稿した片桐市議との仲良しショット伊東市の田久保真紀前市長（55）が議会を解散したことで、行われた市議会議員選挙。上記のような前市長の応援を受けて当選した“片桐君”こと、片桐基至（かたぎり もとゆき＝45）市議にも学歴詐称疑惑が浮上し、両