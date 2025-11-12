清水海上保安部と静岡県警本部などの合同捜査本部は、2025年7月、清水港に入港した外国籍の貨物船の船底から押収したコカインを密輸入しようとした疑いで4人を逮捕したと発表しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都に住む職業不詳のブラジル国籍の47歳の男ら4人です。清水海上保安部によりますと、男らは共謀し、2025年7月に清水港に入港していた外国籍の貨物船の船底に約20キロ、末端価格約5億円相