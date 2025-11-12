11日、米アーリントン国立墓地で、敬礼するトランプ大統領（右）とバンス副大統領＝ワシントン近郊（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は祝日の「退役軍人の日」の11日、ワシントン近郊のアーリントン国立墓地で戦没者を追悼し、献花した。演説で11日が第1次世界大戦終結の日であることから「第1次大戦の勝利記念日と呼ぶ」と表明した。全ての戦争の退役軍人をたたえてきた祝日の名称変更には反対の声も上がっ