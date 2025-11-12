自民党は１１日、総裁直属機関として新設した「外国人政策本部」の初会合を党本部で開き、出入国・在留管理の適正化や外国人制度の適正化、土地法制を議論する三つのプロジェクトチーム（ＰＴ）の設置を決めた。外国人を巡る課題と対策を整理し、政府が来年１月をメドに基本方針をまとめる前に提言を行う方針だ。本部長の新藤義孝組織運動本部長は会合の冒頭、「一部の外国人による騒乱や迷惑行為、無免許運転、凶悪な犯罪が頻