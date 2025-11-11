プロジェクトサンタは、2017年のNPO法人設立時より展開する「ガチャガチャプロジェクト」を継続実施するため、楽しくチャリティを可能にする「チャリティ米」の販売を11月1日(土)より再開。美味しいお米を食べると、治療を頑張った子ども達が引けるガチャガチャを設置・運営する応援になるとし、楽しくチャリティに参加してほしいとしている。「ガチャガチャプロジェクト」とは「ガチャガチャプロジェクト」とは、日々辛い治療と向