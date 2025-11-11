ソマノベースは、「土砂災害による人的被害ゼロ」を目指し、森づくりを軸に事業を展開している。観葉植物として楽しみながら植林用の苗木を育てる「MODRINAE(以下、戻り苗)」は、今年で5年目を迎えた。この節目に合わせ、森と人の関係をより身近に育むブランドサイトへリニューアル。新たに木製プロダクトのラインナップも拡充し、「育てる」「植える」「使う」という森との関わりのサイクルを、日常の中で体験できる仕組みを整え